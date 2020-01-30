Число пользователей Facebook возросло до 2,5 млрд.

Число людей, которые регулярно заходят в социальную сеть «Фейсбук», увеличилось на 8% за один год и достигло 2,5 млрд. Об этом свидетельствует опубликованная в среду корпоративная отчетность американской компании Facebook.

Упомянутый выше показатель отражает число тех, кто заходит в соцсеть не реже одного раза в месяц. Согласно оценкам компании, в декабре прошлого года хотя бы один раз в день пользовались «Фейсбуком» 1,66 млрд человек. Данный показатель вырос за год на 9%, передает ТАСС.

Выручка Facebook в прошлом году составила 70,697 млрд долларов, увеличившись на 27% по сравнению с 2018 годом. Чистая прибыль компании в эти же сроки, наоборот, снизилась на 16% - с 22,112 млрд долларов до 18,485 млрд долларов. Доходы от рекламы возросли на 27%, с 55,013 млрд долларов до 69,655 млрд долларов.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире.