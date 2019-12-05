Facebook создаст приложения для путешествий

Социальная сеть Facebook планирует создать специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещение подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The New York Times.

Созданием продуктов будет заниматься новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team.

"Задача этого подразделения заключается в том, чтобы прорабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. NPE Team разбит на пять групп, каждая из которых состоит из десятка человек и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом потребителей", - говорится в сообщении.