Последнее обновление: 05.12.2019 09:12

Facebook создаст приложения для путешествий

Категории: США Facebook

Социальная сеть Facebook планирует создать специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещение подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The New York Times.

Созданием продуктов будет заниматься новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team.

"Задача этого подразделения заключается в том, чтобы прорабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. NPE Team разбит на пять групп, каждая из которых состоит из десятка человек и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом потребителей", - говорится в сообщении.

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