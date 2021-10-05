Цукерберг потерял 6,4 млрд долларов на фоне глобального сбоя в Facebook

Состояние основателя американской компании Facebook Марка Цукерберга сократилось за день на 6,4 млрд долларов.

Это следует из данных, опубликованных в понедельник в разделе The World's Real-time Billionaires на сайте журнала «Форбс», где отслеживается состояние богатейших людей мира, передает ТАСС.

Согласно рейтингу, по состоянию на 21:56 акции компании падали на 5,59%, а потери Цукерберга составляли 6,9 млрд долларов. По данным на 22:19 мск, падение стоимости акций компании составило 5,24%, а состояние основателя Facebook уменьшилось на 6,4 млрд долларов. Таким образом, Цукерберг спустился с четвертой на шестую позицию в таблице.

Мировой интернет пережил крупнейший за 13 лет сбой вечером в понедельник, когда Facebook, Instagram и Whatsapp синхронно ушли в офлайн. Соцсети с 3 миллиардами активных пользователей в месяц и мессенджер, который в 2020 году использовала четверть населения земли, одновременно отключились в 18.30.

Сбой стал самым продолжительным в истории Facebook с 2008 года, когда сеть лежала почти сутки, имея около 80 миллионов пользователей.

Официальный представитель Facebook Энди Стон около 19.00 принес извинения за неудобства и сообщил, что компания делает все возможное, чтобы разрешить проблему как можно скорее.

Проблемы возникли с DNS - системой доменных имен, которая направляет пользователя на IP-адрес сайта, когда тот кликает на его имя в командной строке, отмечает finanz.ru.

Записи DNS, которые показывают системе, как найти Facebook.com или Instgram.com по неизвестной причине исчезли из таблиц маршрутизации, в результате все домены Facebook стали недоступны.

Впоследствии выяснилось, что проблема куда глубже: практически все сервисы внутри компаний прекратили работать: сотрудники не могут войти в конференц-залы, потому что они подключены в интернету вещей, сообщил NBC. В штаб-квартире WhatsApp были доступны только электронная почта и календарь. Перестали работать даже пропуска на вход в офис. В результате сотрудники, которые должны были оценить масштаб ущерба, не могли этого сделать.

Facebook направил команду специалистов в один из дата-центров в Калифорнии, чтобы вручную попробовать перезагрузить серверы. Источники NYT, близкие к компании, сообщили, что не считают кибератаку вероятной причиной сбоя.

В итоге акции Facebook подешевели в понедельник на 4,89% к закрытию торгов. Стоимость акций Twitter упала на 5,79%, Alphabet (Google) - на 2,11%, Amazon - на 2,85%, Apple - на 2,46%.

Индекс электронной биржи NASDAQ сократился к закрытию торгов на 311,22 пункта (2,14%) и составляет 14 255,48 пункта. Американский промышленный индекс Dow Jones в течение торговой сессии сократился на 323,27 пункта (0,94%), до 34 003,19 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 56,55 пункта (1,30%) и оказался на отметке 4 300,49 пункта.

Остается добавить, что пострадал не только Facebook. Проблемы возникли и у ряда банков, авиакомпаний, сотовых операторов, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix.

В настоящий момент работа сервисов нормализовалась, Facebook заверяет, что утечки данных пользователей не было.

Причину связывают с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.