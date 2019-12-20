Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе в интернете, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

«Всего утекло 267 140 436 учетных записей. Большинство пострадавших пользователей были из Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

По данным компании, в базе данных содержались имена, телефоны и другая информация о пользователях. Она находилась в свободном доступе почти две недели, и любой желающий мог без пароля получить оттуда информацию, передает РБК.

Эксперты считают, что киберпреступники могли воспользоваться этими данными для массовой рассылки СМС-спама и фишинговых атак. В исследовании, проведенном совместно с независимым экспертом в области безопасности Бобом Дьяченко, говорится, что база была составлена хакерами из Вьетнама.

Как отмечает компания, 19 декабря доступ к базе данных был заблокирован. Пока остается неизвестным, как личная информация пользователей Facebook попала к хакерам.

В пресс-службе Facebook сообщили AFP, что по данному факту проводится расследование. «Мы изучаем эту проблему, но полагаем, что это скорее всего информация, полученная до изменений, которые мы внесли в последние несколько лет, чтобы лучше защитить личные данные людей», — сказал представитель компании.