Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Турции со Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем отказался подписать совместное заявление сторон.

По их данным, документ готовили в патриархии совместно с МИД страны. Заявление не было политическим, а затрагивало вопросы экологии (Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере). Конкретные причины такого решения команды Зеленского не уточняются. Би-би-си пишет, что стороны «не поняли друг друга».

В то же время во время переговоров Зеленский поблагодарил патриарха за поддержку Украины и отметил, что «будет защищать независимость церкви». Варфоломей, в свою очередь, подтвердил «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», передает РБК.

Встреча с патриархом прошла в рамках официального визита Зеленского в Турцию, во время которого он в том числе провел встречу с президентом Реджепом Эрдоганом.

В январе 2019 года Константинопольский патриарх в присутствии тогдашнего президента Украины Петра Порошенко подписал томос об автокефалии (независимости) украинской православной церкви по отношению к РПЦ. Зеленский предоставление автокефалии оценивал положительно.