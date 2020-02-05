Цена на Brent выросла более чем на 3% после новости о лекарстве от коронавируса

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3% в среду после сообщения СМИ о найденном эффективном средстве лечения людей, зараженных коронавирусом.

Фьючерсы на Brent выросли на 3,13% до $55,65 за баррель, в то время как на WTI - на 2,7% до $50,95 за баррель.

Команда исследователей Чжэцзянского университета в Китае нашла эффективный препарат для лечения людей, инфицированных новым коронавирусом, сообщило местное телевидение.

В то же время ученый, возглавляющий исследования вакцины против нового коронавируса в Великобритании, сообщил каналу Sky News, что его команда добилась “значительного прорыва”. Однако, даже в случае успеха, завершить разработку вовремя для борьбы с нынешней вспышкой не удастся, говорится в сообщении.

Reuters не смог подтвердить эти сообщения у независимых источников.

Тем не менее фондовые рынки Европы ускорили рост до 1,2% по индексу EuroStoxx50, фьючерсы на S&P500 в США подскочили на 1,5%.

Рынки по всему миру реагируют на пока ничем не неподтвержденные новостные заголовки о якобы найденном способе лечить коронавирус.