Fitch понизило прогноз цены нефти Brent в 2020 году до $41 с $62,5 за баррель

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent в 2020 году до $41 с $62,5 за баррель в базовом сценарии, говорится в отчете агентства.

В «стрессовом» сценарии прогноз ухудшен до $36 с $45 за баррель. В долгосрочном периоде цена нефти Brent прогнозируется на уровне $55 за баррель. Нефть марки WTI в 2020 году будет стоить не более $38 за баррель, передает ТАСС со ссылкой на отчет.

В 2020 году рынок нефти будет сильно перенасыщен из-за ослабления спроса на фоне вспышки коронавируса и роста добычи после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи, считает агентство. Все это может удержать цену нефти Brent на отметке ниже $40 за баррель до конца года. Величина избытка предложения в 2020 году в различных сценариях, вероятно, будет намного больше, чем максимум предыдущего десятилетия в 1 млн баррелей в сутки, прогнозирует Fitch.

Рынок, вероятно, сможет восстановить равновесие в ближайшие два-три года вслед за восстановлением спроса: вспышка коронавируса будет сдержана, сланцевая добыча в США снизится, а страны ОПЕК смогут договориться о корректировке добычи. Fitch отмечает, что безубыточные цены на нефть марки Brent для Саудовской Аравии и России -ключевых участников ОПЕК+ - гораздо выше текущих значений - $91 и $53 за баррель соответственно.

Цены на газ останутся низкими в ближайшие два года из-за слабого спроса на СПГ в Китае, высоких объемов газа в европейских хранилищах и ввода в эксплуатацию новых мощностей по сжижению природного газа.