ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса и предложения нефти в 2020 году

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на уровне 1,08 миллиона баррелей в сутки - до 100,88 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе ОПЕК.

Также организация сохранила прогноз роста спроса в 2019 году - на 0,98 миллиона баррелей в сутки до 99,80 миллиона баррелей в сутки, сообщает Reuters.

Прогноз предложения из стран не-ОПЕК в 2020 году остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой ОПЕК - рост на 2,17 миллиона баррелей в день до в среднем 66,46 миллиона баррелей в день.

Рост предложения нефти из стран не-ОПЕК в 2019 году составит 1,82 миллиона баррелей в сутки до 64,30 миллиона баррелей в сутки, что соответствует предыдущему прогнозу ОПЕК.

ОПЕК не приводит оценки изменения собственной добычи нефти в 2019 и 2020 годах, но отмечает, что в ноябре добыча стран картеля снизилась на 193.000 баррелей в сутки - до 29,55 миллиона баррелей в сутки.

В результате общее предложение на рынке нефти в ноябре выросло на 0,41 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрем до в среднем 99,78 миллиона баррелей в сутки.

При этом ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России в 2019 году на 18.000 баррелей в сутки - до в среднем 11,41 миллиона баррелей в сутки.