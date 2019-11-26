Последнее обновление: 26.11.2019 21:42

Страны ОПЕК должны принять правильное для "хрупкой" мировой экономики решение

Страны ОПЕК, которые встретятся на следующей неделе для обсуждения уровня добычи нефти, должны принять правильное решение для мировой экономики, которая остается “очень хрупкой”.

Такое мнени высказал глава Международного энергетического агентства во вторник, передает Reuters.

«Решение зависит от стран ОПЕК, но я вижу, что давление на ОПЕК плюс Россия сильно, в результате существенного роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК - США, Бразилии, Норвегии, Гайаны и других», - сказал Фатих Бирол на полях энергетической конференции в Осло.

“На рынках будет много нефти. Надеюсь, они примут правильное решение для себя и для мировой экономики”, - добавил он.

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