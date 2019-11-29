Правительство Беларуси хочет удержать госдолг на уровне 25% ВВП к 2025 году

Госдолг Беларуси к 2025 году не должен превышать 25% к уровню ВВП, заявил сегодня министр финансов РБ Максим Ермолович.

"Мы для себя определили трек на снижение госдолга: довести его уровень к 2025 году до 25% к ВВП. Очень амбициозная задача, сложно идет процесс снижения госдолга, тем не менее мы прилагаем все усилия, чтобы этого достичь", - сказал Ермолович, которого цитирует БелТА.

Он признал, что нынешний уровень государственного долга "очень тяжело обслуживать и крайне тяжело погашать за счет собственных источников".

«Только на обслуживание госдолга ежегодно тратится около $1,5 млрд. Для экономики с ВВП в $60 млрд это существенная нагрузка. Госдолг сдерживает развитие как бюджетного сектора, так и экономики в целом. Поэтому надо предпринимать усилия, чтобы освобождаться от этого долга и выстраивать систему управления госдолгом, чтобы он ежегодно снижался", - заявил министр.

Он отметил, что Беларусь сегодня имеет доступ к глобальному рынку капитала.

"Это, наверное, самое важное достижение последних лет с точки зрения эффективного менеджмента государственного долга. Возможности широкие, но все будет определяться стоимостью заимствований и условиями, на которых инвесторы готовы предоставить средства", - подчеркнул Ермолович.