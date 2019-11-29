Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2019 года снизился на 5,9%

Государственный долг Республики Беларусь на 1 ноября 2019 года составил 42,7 млрд. рублей и уменьшился с начала года на 2,7 млрд. рублей или на 5,9%.

Внешний госдолг по состоянию на 1 ноября 2019 года составил $16,6 млрд., снизившись с начала года на $0,3 млрд. (с учетом курсовых разниц) или на 2,0%, сообщила пресс-служба Минфина РБ.

В январе-октябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $923,0 млн., в том числе:

- $601,8 млн. – Правительства и банков Российской Федерации;

- $150,5 млн. – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

- $79,3 млн. – МБРР;- $62,8 млн. – Экспортно-импортного банка Китая;

- $28,6 млн. – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-октябре 2019 года составило $1322,8 млн., включая:

- $563,3 млн. – Правительство Российской Федерации;

- $414,4 млн. – банки Китая;

- $264,8 млн. – ЕФСР;

- $77,9 млн. – МБРР;

- $1,7 млн. – ЕБРР и СИБ;

- $0,7 млн. – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2019 года составил 8,7 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%.

За январь-октябрь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн.. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $551,4 млн. и 227,2 млн. рублей.