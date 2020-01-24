ВОЗ отказался объявлять чрезвычайную ситуацию из-за китайского вируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение не объявлять режим международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом в четверг после двух дней консультация заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения, хотя и может таковой стать», - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, ВОЗ в курсе случаев передачи 2019-nCoV от человека к человеку, «однако они ограничены семейными группами и работниками здравоохранения», которые лечили инфицированных пациентов, передает finanz.ru.

ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо «более широкие ограничения на поездки и торговлю» с Китаем, подчеркнул Гебрейесус, посоветовав помнить «о простых вещах» - например, «необходимости мыть руки и прикрывать рот и нос при чихании».

Многое в отношении пневмонии остается неясным: это источник вируса, и то, как насколько легко он распространяется. В частности, пока нет свидетельств передачи коронавируса от человека к человеку вне пределов Китая, констатировал Гебрейесус.

Объявлять режим ЧС не рекомендовал профильный комитет ВОЗ. «Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Наша рекомендация генеральному директору ВОЗ - сейчас пока еще не время», - председатель комитета Дидье Уссэн.