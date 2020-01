США расширили список санкций против Ирана

Министерство финансов США дополнило список санкций против Ирана. В него вошли несколько юридических лиц и один бизнесмен, указывается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Список физических лиц пополнился Али Баяндоряном (по другой версии Баяндарян), связанным с компанией Triliance Petrochemical. Последняя включена в список попавших под санкции компаний. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.

Под санкции попали и подразделения Triliance, зарегистрированные в различных странах мира, передает РБК

Также ограничения введены и против нескольких китайских фирм: Jiaxiang Industry Hong Kong Limited, Peakview Industry Co. Limited, Sage Energy HK Limited, Shandong Qiwangwa Petrochemical Co., которые обвиняются в сделках с компаниями, которые находятся под американскими санкциями. Гражданин КНР Чжи Циньванг, связанный с Shandong Qiwangwa Petrochemical Co., также попал под действие антииранского закона.