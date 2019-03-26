Последнее обновление: 26.03.2019 17:57

Минфин США расширил санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило иранские санкции. В черные списки внесены 16 новых организаций и 9 физических лиц, сообщается на сайте ведомства.

Среди тех, кто попал под санкции — сеть подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили более 1 млрд долларов и евро Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и Министерству обороны Ирана в обход действующих санкций, и обеспечили иранских военных транспортом на миллионы долларов, говорится в документе.

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