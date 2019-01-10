Иран не будет соблюдать "незаконные" санкции США - министр

Министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал в четверг, что действующие в отношении страны санкции США “совершенно незаконны” и Тегеран не намерен их соблюдать.

“Мы считаем, что не должны соблюдать незаконные санкции против Ирана”, - сказал Зангане на совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Тамером аль-Гадбаном в Багдаде.

По словам Зангане, Иран также не будет обсуждать объемы или пункты назначения своего нефтяного экспорта, пока находится под американскими санкциями.

“Сегодня мы обсудили, как улучшить сотрудничество с Ираком в различных аспектах, в особенности в нефтяных вопросах”, - сказал Зангане.

Аль-Гадбан, который также отметил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы энергетики, сказал, что Ирак пока не достиг договоренности с Ираном о совместной разработке нефтяных месторождений.