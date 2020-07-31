США ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

«Сегодня Госдеп выделил 22 наименования материалов, используемых в связи с ядерной, военной и баллистической программами. Те, кто сознательно передает эти материалы Ирану, теперь подпадают под действие санкций в соответствии со ст. 1245 закона [США] «Об иранской свободе и противодействии распространению», — заявил госсекретарь.

В список запрещенной для поставок Ирану продукции попали материалы и металлы, среди которых несколько сплавов алюминия, отдельные разновидности стали, включая нержавеющую, а также алюминиевая пудра и сплавы меди, передает РБК.

Как отметил Помпео, иранские ядерная, баллистическая и военная программы представляют «серьезную угрозу международному миру и безопасности». Он отметил, что запрещены поставки материалов для строительной отрасли Ирана, так как Корпус стражей исламской революции (КСИР) «контролирует строительный сектор» в стране.

Глава Госдепа напомнил, что «строительная компания КСИР и многие ее дочерние предприятия» остаются под действием санкций ООН, так как были напрямую причастны к строительству объекта по обогащению урана в Фордо. «Вследствие этого <...> передача определенных материалов, в том числе графита, сырья или полуфабрикатов металлов, в Иран или из него для использования в рамках строительного сектора Ирана остается под санкциями», — заключил Помпео.

В начале июня госсекретарь США заявил, что иранские власти продолжают «искать доступ к важным элементам получения ядерного оружия», несмотря на обратные утверждения. В связи с этим Вашингтон ввел санкции против сотни судов и компаний из Ирана.

Ограничительные меры коснулись нефтеналивных танкеров под флагом Ирана и транспортных компаний, связанных с перевозкой энергоресурсов. В частности, речь шла об иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) и ее дочернем предприятии E-Sail Shipping Company Ltd (E-Sail), которое базируется в Шанхае.