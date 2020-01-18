Последнее обновление: 18.01.2020 09:07

США ввели санкции против генерала КСИР за разгон протестов в Иране

Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.

Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает РБК.

Хук отметил, что генерал «совершил грубые нарушения прав человека против демонстрантов», допустив расправу над «148 иранцами в регионе Машар в ноябре прошлого года». По словам Хука, санкции ввели на основе сообщений от граждан Ирана, которые были получены по специально созданному каналу.

Дипломат отметил, что в США поступило уже более 88 тыс. сообщений о нарушениях со стороны иранских властей. На их основе Вашингтон продолжит привлекать к ответственности официальных представителей Ирана, сообщил Хук.

Протесты в Иране начались в октябре 2019 года из-за решения властей о повышении цен на бензин. На фоне демонстраций в стране временно отключили доступ в интернет. Из-за этого Минюст США внес в санкционный список министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, обвинив его в цензуре.

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