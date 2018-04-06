Последнее обновление: 06.04.2018 15:45

Конгресс США рассмотрит санкции против Ирана за подавление протестов

Палата представителей конгресса США планирует рассмотреть законопроект по введению санкций против официальных лиц Ирана, которые "были вовлечены в подавление протестов" в их стране, заявил глава комитета по внутренней безопасности Майкл Маккол.

"Я представлю вскоре законопроект по введению санкций против официальных лиц Ирана и других организаций, ответственных за нарушение прав человека", - говорится в заявлении Маккола.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом считает беспорядки в Иране "народным восстанием". По словам представителя госдепа Хезер Науэрт, США "пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, которые протестуют мирно".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование