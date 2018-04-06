Конгресс США рассмотрит санкции против Ирана за подавление протестов

Палата представителей конгресса США планирует рассмотреть законопроект по введению санкций против официальных лиц Ирана, которые "были вовлечены в подавление протестов" в их стране, заявил глава комитета по внутренней безопасности Майкл Маккол.

"Я представлю вскоре законопроект по введению санкций против официальных лиц Ирана и других организаций, ответственных за нарушение прав человека", - говорится в заявлении Маккола.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом считает беспорядки в Иране "народным восстанием". По словам представителя госдепа Хезер Науэрт, США "пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, которые протестуют мирно".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.