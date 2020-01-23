Последнее обновление: 23.01.2020 20:24

Глава МИД Турции призвал к расширению НАТО за счет Грузии

Категории: Грузия НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг призвал к расширению НАТО и присоединению Грузии к альянсу.

“Я не понимаю, почему мы не пригласили Грузию или не активировали план действий для вступления Грузии”, - сказал Чавушоглу во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

“Нас критикуют за то, что у нас относительно более хорошие отношения с Россией как с соседом, но наши западные друзья не соглашаются пригласить Грузию, потому что не хотят провоцировать Россию. Но Грузия в нас нуждается, и нам нужен такой союзник, как Грузия. Поэтому нам нужно расширение, и Грузия должна стать членом”, - заключил глава МИД Турции.

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