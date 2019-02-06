НАТО продолжит поддерживать Грузию на пути в альянс

Вступление Македонии в НАТО показывает, что двери альянса открыты, и он продолжит поддерживать Грузию на этом пути, заявил в среду после церемонии подписания протокола со Скопье генсек организации Йенс Столтенберг.

Македония и представители 29 стран альянса подписали в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе протокол о вступлении будущей республики Северная Македония. Журналисты спросили Столтенберга, что означает это событие с точки зрения перспектив членства Грузии.

"Это показывает, что двери НАТО остаются открытыми для стран, которые отвечают стандартам альянса, которые придерживаются ценностей НАТО", - сказал Столтенберг на брифинге.

По его словам, альянс "очень воодушевлен тем, что видит в Грузии, а именно приверженность реформам и усилению институтов обороны и безопасности", а также приветствует ясно высказанную лидерами на саммите в июле прошлого года приверженность перспективам членства Грузии.

"Мы нарастили сотрудничество с Грузией. Таким образом, мы продолжим поддерживать Грузию на ее пути к членству в НАТО", - добавил Столтенберг.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.