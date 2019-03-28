В Грузии заявили о планах углубления отношений с НАТО

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава минобороны Леван Изория заявили, что отношения с НАТО ранее никогда не были на таком высоком уровне и рассказали о планах дальнейшего развития и углубления двустороннего сотрудничества.

Грузинские власти посетили совместный тренировочный и оценочный центр (JTEC) в Национальном учебном центре "Крцаниси" близ Тбилиси, где с 18 марта проходят командно-штабные учения "НАТО-Грузия 2019". В этом году грузинская сторона впервые руководит учениями. На церемонии также присутствовали члены военного комитета НАТО. Учения завершатся в пятницу.

"Успешным завершением совместных учений наша страна еще раз выражает свое стремление в североатлантический альянс. Этим очередным успешным шагом мы твердо заявляем, что наша цель неизменна и это членство в НАТО. Наша цель – усиление демократии и безопасности, а также продолжение активного участия в международном партнерстве для обеспечения глобальной безопасности", - заявила Зурабишвили, ее слова приводит администрация главы государства.

Бахтадзе, в свою очередь, заявил, что грузинская сторона рассматривает учения, как еще одно подтверждение твердой поддержки со стороны альянса. Глава кабмина отметил, что "сотрудничество с НАТО направлено на обеспечение мира, стабильности и развития региона, что должно служить интересам всех сторон". По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, "Грузия настолько близка с НАТО, как никогда".

"Наша главная мотивация на пути интеграции в НАТО - это, конечно же, выбор грузинского народа и вера в те ценности, на основании которых была создана НАТО. Именно это вера дает нам мотивацию усилить и углубить динамику сотрудничества с НАТО, чтобы Грузия стала ее полноправным членом", - заявил министр обороны Изория, его выступление транслировалось телекомпаниями.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.