Последнее обновление: 23.05.2018 17:56

США работают над присоединением Грузии к НАТО - Помпео

США работают над присоединением Грузии к НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Что касается Грузии, мы работаем над их присоединением к НАТО", - сказал он, выступая перед конгрессменами в комитете по международным делам палаты представителей США.

Глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе, выступая в Вашингтоне, заявил, что Грузия добилась значительного прогресса на пути соответствия стандартам НАТО и рассчитывает, что на июльском саммите альянса этот факт будет зафиксирован официально. По его словам, за последние десять лет в стране проводились изменения и в политической, и в военной области.

Он добавил, что НАТО для Грузии является "ключевым гарантом территориальной целостности".

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

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