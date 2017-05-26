Последнее обновление: 26.05.2017 17:27

В Тбилиси началась весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО

Категории: Грузия НАТО

В Тбилиси открылась четырехдневная весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Грузия стала пятой по счету страной, не являющейся членом Альянса, которая принимает это мероприятие, сообщает Грузия Online.

“В работе весенней сессии ПА НАТО принимают участие более 600 делегатов из 28 стран-членов НАТО, а также представители стран — партнеров Альянса”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в первый день состоится совместная пресс-конференция участников сессии, закрытое заседание межпарламентского совета Грузия-НАТО и постоянного комитета, а также ряд двухсторонних и многосторонних встреч.

На второй и третий день работы ПА НАТО в Тбилиси запланированы заседания комитетов по обороне и безопасности, экономике и безопасности, политике и других.

На заседаниях комитетов и пленарной сессии планируется обсудить вопросы сотрудничества Альянса с Евросоюзом, Грузией, борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане, проблематику безопасности в черноморском регионе, а также другие темы.

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