НАТО помогает Грузии подготовиться к полному членству в Альянсе - Столтенберг

НАТО приветствует усилия Грузии в масштабных реформах и советует воспользоваться всеми возможностями, чтобы подготовиться к членству в Альянсе. Союзники по НАТО, со своей стороны, продолжают поддерживать такие усилия Грузии. Об этом сегодня в Тбилиси на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Прямая аудио-трансляция этого мероприятия велась на официальном сайте НАТО.

«Я приветствую ваше обязательство расходовать 2 процента ВНП на оборону, а также намерение Грузии направить 12 процентов оборонного бюджета на оборудование и модернизацию. Это усиливает ваших военных и ваш вклад в региональную безопасность. Я приветствую ваши усилия во всех этих сферах. Призываю вас полностью использовать все возможности, чтобы приблизиться к Союзу НАТО и подготовиться к членству», - сказал Столтенберг, обращаясь к грузинским партнерам.

Он еще раз подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ, призывает Россию прекратить признание регионов Абхазии и Южной Осетии, а также вывести оттуда свои войска.

«Мы также разделяем вашу обеспокоенность относительно российского наращивания военного присутствия России в регионе Черного моря. Именно поэтому мы укрепляем сотрудничество между Грузией и НАТО, в том числе в том, что касается военно-морских сил, предоставляем тренировки для пограничной береговой охраны Грузии. Сегодня мы обсудили, что еще мы можем сделать, чтобы укрепить такое сотрудничество и сблизить наши военно-морские силы. Военно-морское командование НАТО поддерживает сотрудничество с Общим военно-морским оперативным центром Грузии», - сказал генсек НАТО.