Последнее обновление: 27.01.2020 12:46

Сахарное дело и самолет Белавиа: Не Рудник, а Прудник

Одним из пассажиров рейса Белавиа Минск-Мюнхен, которого представители правоохранительных органов Беларуси попросили выйти в Гродно оказался не экс-губернатор Могилевской области Петр Рудник, а летевший с семьей директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник.

ОБ этом сообщают СМИ и телеграм-каналы, указывая, что созвучность фамилий Рудник-Прудник сыграла злую шутку с достоверностью данных.

Таким образом, благодаря перехвату на полпути самолета Белавиа правоохранительные органы смогли заполучить директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника, директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича.

Как сообщалось, за взятку в $20 тыс. был задержан директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

В Беларуси 4 предприятия производят сахар. Данные о директоре Скидельского сахарного комбината Дмитрии Егорове расходятся: одни пишут, что тоже был задержан 24 января, другие утверждают, что директор на рабочем месте…

КГБ, МВД, Следственный комитет, погранкомитет – все молчат…

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