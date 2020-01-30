Генпрокурор РБ: Задержания директоров сахарных заводов вызваны внешней дебиторкой

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк прокомментировал информацию о задержании руководителей сахарных заводов страны.

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что произошло, это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», - за явил генпрокурор в эфире телеканала «Беларусь 4. Гродно» в ходе визита в Гродненскую область.