Генпрокурор РБ: Задержания директоров сахарных заводов вызваны внешней дебиторкой

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк прокомментировал информацию о задержании руководителей сахарных заводов страны.
«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что произошло, это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», - за явил генпрокурор в эфире телеканала «Беларусь 4. Гродно» в ходе визита в Гродненскую область.
По информации из разных источников, в рамках так называемого «сахарного дела» были задержаны 11 человек, включая директоров 4-х сахарных заводов и Белорусской сахарной компании. Директоров двух сахарных заводов сняли с рейса Минск-Мюнхен.