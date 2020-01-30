Последнее обновление: 30.01.2020 13:10

Генпрокурор РБ: Задержания директоров сахарных заводов вызваны внешней дебиторкой

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк прокомментировал информацию о задержании руководителей сахарных заводов страны.

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что произошло, это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», - за явил генпрокурор в эфире телеканала «Беларусь 4. Гродно» в ходе визита в Гродненскую область.

По информации из разных источников, в рамках так называемого «сахарного дела» были задержаны 11 человек, включая директоров 4-х сахарных заводов и Белорусской сахарной компании. Директоров двух сахарных заводов сняли с рейса Минск-Мюнхен.

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