Последнее обновление: 21.09.2020 13:54

Премьер Беларуси поет о внешнем давлении в унисон с Лукашенко

Премьер Беларуси Роман Головченко сегодня пожаловался на беспрецедентное давление со стороны внешних сил и попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

"Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после нее, наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела, попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны", - заявил Головченко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

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