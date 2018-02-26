Последнее обновление: 26.02.2018 18:02

"Транснефть" в 2018 году поставит в Беларусь 18 млн тонн нефти

"Транснефть" в 2018 году поставит в Беларусь 18 млн тонн нефти, сообщил вице-президент компании Сергей Андронов на пресс-конференции в понедельник.

"Траснефть" осуществляет транспортировку нефти на экспорт в соответствии с графиками, которые утверждает министерство энергетики. На 2018 год это составляет 18 млн тонн. Как еще 6 млн тонн, это уже не наша история и вопросы не к нам", - сказал Андронов, которого цитирует российские СМИ.

На 2018 год Россия и Беларусь согласовали индикативный баланс поставок нефти на уровне 2017 года в объеме 24 млн тонн. Россия в первом квартале 2018 года поставит в Беларусь 4,5 млн т нефти.

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