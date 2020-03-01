Более 20 тыс. человек приняли участие в марше Немцова в Москве

Около 8 тыс. человек приняли участие в согласованной акции памяти Бориса Немцова в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба московского главка МВД.

Представитель «Белого счетчика» сообщил, что на марш пришли 22,3 тыс. человек. Еще 200 опоздавшим участникам отказали в проходе. Акция была согласована московскими властями на 30 тыс. человек.

Организаторами марша Немцова стали представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Яблоко», ПАРНАС, Либертарианская партия, Партия Перемен и «Мемориал».

Помимо столицы, акции памяти Немцова прошли во Владивостоке, Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Петербурге и других городах. Как сообщает «ОВД-Инфо», на акции в Петербурге полиция задержала шесть человек.

Политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту возле Кремля. В 2017 году стрелка Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима на основании вердикта присяжных. Остальные обвиняемые по делу получили сроки от 11 до 19 лет колонии. Заказчики убийства не найдены.