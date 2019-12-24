Лукашенко: Только президент может дать команду на убийство политика

Лукашенко утверждает, что только по его команде КГБ и прочие силовые структуры могли ликвидировать Захаренко, Гончара и Красовского, но он такой команды никогда не давал.

Об этом он заявил отвечая на ввопрос Алексея Ведектиова о недавних публикациях Deutsche Welle с показаниями Юрия Гаравского.

Лукашенко: - Никто сверху кроме президента в таких случаях не может дать команду!

Венедиктов: - Полковник ?

- Нет.

- Генерал?

-Нет.

- Я спрашиваю

- Слушай, ты же взрослый человек, зачем ты так говоришь? Если Путин-Лукашенко не дадут такую команду, ни Бортников, ни наш Вакульчик КГБ-ФСБ никогда на это не пойдут, потому что это преступление с запахом политики. Бортников, какой бы он не был, он не политик, он конкретный человек, который работает специальными методами, потому что у него спецслужба. Так и у нас КГБ.

Поэтому, ладно, я не хочу трогать Россию, поэтому в Беларуси если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления.

Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой: Зачем это мне надо было? Зачем ? Что изменилось, что не стало в Беларуси 2 или 3 человека. Тем более оператор, о котором говорят. Там все в кучу, Дима Завадский, который погиб.

- Я помню.

- Он же погиб из-за Чечни и Шеремета. Не надо на меня это грузить. Я не даю таких команд, потому что это мне не нужно было тогда и даже теперь. Ну потому что убивают же своих ярых оголтелых или опасных противников.

Я политик, значит полит… А они, какими политиками они были ? Витя Гончар был всегда моим хорошим товарищем и другом. Мы с ним в одном парламенте были. Мы, слушай, не только в баню ходили вместе. А-а, кто ж там еще был? Бизнесмен какой-то ?

- Красовский какой-то.

- Это бизнесмен ?

- Да.

- Я просто. Красовский, я не помню, бизнесмен. Слушай, я вообще его не знал, я вообще его не знал. Захаренко связался в бизнесе – вот об этом вы не пишите – с Украиной. Деньги взял огромные под видом того, что вот он тут ушел, там был министром, ушел, но у власти у него все схвачено. А деньги не вернул.

Но, самое интересное, в Германии двоих из них лет 8 ил 7 назад, ну когда эта тема еще была горячая, сфотографировали на улице.

- То есть они возможно живы ?

- Да ! Я запрос дал в Германию: ответьте на вопрос. Вот фотография. Так напечатано было ж в немецкой прессе, не в нашей. Дайте нам ответ. Нам до сих пор не дали ответ.

- Появилась у ваших коллег, как вы говорите, Deutsche Welle…

- Не коллеги, это журналисты, все равно коллеги

- … провокация, да хорошо, ну пусть коллеги. Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса этого (Не знаю, правда, кто это вбросил. Разберемся), «Немедленно запросите Следственный комитет, уголовное дело существует ? Запросите эту информацию». Пусть он приедет, даст показания. Он же уже публично, кто его тут убьет? Пусть приедет с БНД, с ФСБ в сопровождении. Венедиктов пусть там будет, известный человек. Давайте сюда, показания дайте. Тишина…

Зачем это надо, Алексей ? А я вам отвечу – завтра президентские выборы. Подняли недавно шум на каком-то, на каком-то, на каком-тоЮ, на каком-то телеграм-канале, по-моему, да Наталья (ред. – пресс-секретарь) ? Телеграм-канал был, когда я вот кошек там душил, надсмотрщиком был в тюрьме, людей расстреливали в тюрьме?

Слушай, ну такие фейки грязные, которых вообще быть не может: в тюрьме не расстреливают людей. Знаешь, если приговорили к смертной казни, людей же не в тюрьме расстреливают. И что у вас было, что у нас есть и что в Америке и так далее, в тюрьме отбывают срок наказания. Кто годы получил.

Я.. про кошек там было, я в детстве убивал и вроде ел кошек. Господи, что я без отца вырос. Слушай, я не скрываю это. Да, я без отца вырос. Знаете, это плохо, но меня в жизни это многому научило.

- Я тоже без отца …

- Да, ну слушай, чего нас упрекать за это ? И вот это все собрали, что было в «Батька-1», «Батька-2,3», актуализировали. А сейчас вот снова вкинули старую тему…

- Но Вы дали … надо разобраться?

- Да! Я Следственному комитету, председателю, немедленно запросите. Если не ответят, мы его объявим в розыск.