Лукашенко солгал Венедиктову о Захаренко и фото в немецкой газете

Александр Лукашенко солгал в интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову о якобы имевшемся у исчезнувшего экс-министра Захаренко бизнеса в Украине и связанных с этим бизнесом больших долгов.

«Захаренко связался в бизнесе – вот об этом вы не пишите – с Украиной. Деньги взял огромные под видом того, что вот он тут ушел, там был министром, ушел, но у власти у него все схвачено. А деньги не вернул», - сказал Лукашенко.

Его слова в отношении Захаренко опровергает руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», представитель семьи Захаренко Олег Волчек.

«Мы давно это исследовали, еще в 1999 году. Ничего у Захаренко не было: ни бизнеса в Украине, он никогда не являлся каким-либо учредителем, долгов у него не было, и ни у кого денег он не занимал. Я писал об этом через пару месяцев после исчезновения» - рассказал Волчек, которого цитирует tut.by.

Кроме того, белорусский правитель повторил ложь о фотографии исчезнувших политиков, напечатанной в немецкой газете. Сказку о фотографии Лукашенко рассказывал еще в 2010 году в интервью американскому профессору Григорию Иоффе.

«Мы нашли статью в немецкой газете. Там было фото нашего бывшего министра внутренних дел Захаренко. К тому времени мы пять лет расследовали его исчезновение и не могли ничего найти, а у них есть фото. Мы еще храним эту газету. Наш МИД отправил им информационный запрос. Ответа не пришло. Не помню, какая это газета, известная газета, - сказал Лукашенко в 2010 году в интервью Иоффе.

«Но, самое интересное, в Германии двоих из них лет 8 или 7 назад, ну, когда эта тема еще была горячая, сфотографировали на улице… Я запрос дал в Германию: ответьте на вопрос. Вот фотография. Так напечатано было ж в немецкой прессе, не в нашей. Дайте нам ответ. Нам до сих пор не дали ответ», - сказал Лукашенко в интервью Венедиктову в 2019 году.

Волчек изучал и тему публикации фото Захаренко якобы в немецкой газете.

«Это была не газета, а какое-то издание — то ли бюллетень, то ли информационная листовка — русской диаспоры. Сам этот бюллетень, как и человека, который утверждал, что видел его в Германии, мы не нашли. Но по этому факту мы делали запрос, и Германия не подтвердила эту информацию. Общественная комиссия по расследованию обстоятельств этого исчезновения в 2002 году получила официальный ответ из Германии» - уточнил Волчек.

В ответе германские ведомства сообщили белорусской стороне о том, что не удалось установить никаких отправных точек, которые указывали бы на пребывание Юрия Захаренко в Германии. После этого белорусские ведомства не передавали германской стороне никаких других запросов, а также каких-либо конкретных ссылок по этому делу, говорится в ответе Общественной комиссии, полученном из Германии.