Власти Беларуси разрешили чуть больше пользоваться арестованными счетами

В Беларуси расширен перечень операций, которые можно совершать по арестованным счетам, следует из указа №150 "О расходных операциях".

«…расширен перечень операций, которые могут быть проведены по приостановленным (арестованным) счетам. Он дополнен выплатами работнику при увольнении, удержанными из заработной платы по письменному заявлению работника (профсоюзные взносы, кредиты и другое), а также обязательными страховыми взносами, взносами на профессиональное пенсионное страхование», - говорится в комментарии к документу.

Кроме того, «разрешено вне очереди и без ограничения размера проводить платежи, необходимые для осуществления экономической деятельности предприятия (чтобы не допустить его остановку), а также платежи по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работников, обеспечению жизнедеятельности граждан (для сохранения социальных гарантий)».

«Кроме того, в указе закреплен порядок проведения расходных операций в отношении новых финансовых инструментов, таких как электронные деньги и электронные кошельки, банковские платежные карточки, система мгновенных платежей», - отмечается в комментарии.