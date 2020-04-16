В Беларуси отменили начисление амортизации в 2020 году

Правительство Беларуси постановлением №229 от 15 апреля 2020 года отменило начисление амортизации основных средств и нематериальных активов в 2020 году.

«В целях преодоления негативных последствий сложившейся эпидемиологической ситуации в мире», - говорится в комментарии к документу.

«Организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о неначислении амортизации с 1 января по 31 декабря 2020 г. по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности», - отмечается в комментарии.

Вместе с тем, нормативные сроки службы и сроки полезного использования указанных объектов основных средств и нематериальных активов продлеваются на срок, в котором начисление амортизации не производилось.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.