В Беларуси внесены поправки в указ об оценочной деятельности

В Беларуси указом №147 от 24 апреля 2020 года внесены изменения в отдельные положения указа №615 от 13 октября 2006 года "Об оценочной деятельности в Республике Беларусь".

«…действие указа расширено на случаи добровольного страхования движимого и недвижимого имущества, что будет способствовать повышению прозрачности такой оценки и достоверности ее результатов», - говорится в комментарии к документу.

Также, установлена возможность признания судом недостоверным результата внутренней оценки стоимости объекта, что позволит создать равные условия для заказчиков и исполнителей независимой и внутренней оценки, а также иных заинтересованных лиц.

Объединены оценки земельных участков и расположенных на них объектов в один вид оценки, что упростит порядок осуществления оценочной деятельности, выдачу (продление) необходимых для этого документов и уменьшит их количество.