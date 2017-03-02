Восемь горняков погибли после взрыва на шахте в Львовской области

На шахте 10 "Степовая" во Львовской области 2 марта произошел взрыв метана и обрушение породы.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли 8 человек, судьба 20 остается неизвестной. Шестеро горняков с травмами подняты на поверхность.

В Конфедерации свободных профсоюзов Украины заявляют о гибели 11 человек.

Авария произошла на горизонте 550 метров.

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству провести проверку всех угледобывающих предприятий на Украине и объявил траур из-за аварии на шахте во Львовской области, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.