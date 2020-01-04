Последнее обновление: 04.01.2020 11:49

Лукашенко обещает организовать один из лучших ЧМ по хоккею в 2021 году

Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею заявил сегодня Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

«Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю", - заявил Лукашенко.

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