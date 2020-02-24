Последнее обновление: 24.02.2020 14:02

Ёжик Спайки выбран талисманом ЧМ по хоккею 2021 года

Талисманом чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии, стал Ежик Спайки, сообщила Федерация хоккея Беларуси.

Победителя конкурса на разработку талисмана выбрало жюри, в состав которого с белорусской стороны вошел легендарный хоккеист, наставник минского «Динамо» Михаил Грабовский, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, резидент Comedy Club Андрей Скороход, солист группы БИ2 Шура, чемпион UFC Андрей «Питбуль» Арловский, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский и председатель ФХБ Геннадий Савилов, с латвийской – президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, телеведущие Армандс Симсонс и Айвис Цериньш, руководитель оргкомитета турнира в Латвии Эдгарс Бунцис, гитарист группы Brainstorm Янис «Magic» Юбалтс, певец Интарс Бусулис и Каспарс Булс, исполнительный директор мобильного оператора BITE Latvia.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году будет проходить с 7 по 23 мая на ледовых аренах Риги и Минска. Полуфиналы и финал первенства пройдут в Минске.

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