Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение

Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения в рассмотрении определенного производства как судом первой инстанции, так и судом второй инстанции или Верховным судом, - в том числе и об отправке дела на новое рассмотрение.

Об этом в интервью «РБК-Украина» сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, говоря о деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое рассматривается в Шевченковском районном суде Киева, передает Укринформ.

«На сегодня дело действительно за судом. Соответственно, в зависимости от результата будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба. Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения как судом первой инстанции, второй или Верховным судом. В том числе и отправить дело на новое рассмотрение», - уточнил заместитель главы МВД.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

4 января были обнародованы аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности Шеремета. Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, передавший украинской полиции аудиозаписи, 19 января дал показания в Киеве по делу о заказчиках убийства Шеремета.