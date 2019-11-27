Минфин РБ рассчитывает на снижение ставки по новому выпуску евробондов

Белорусские власти надеются на снижение процентной ставки по новым евробондам в 2020 году, что может снизить стоимость такого заимствования.

Об этом сегодня сообщил министр финансов РБ Максим Ермолович, аргументировав надежды текущим снижением ставок по ранее выпущенным евробондам на вторичном рынке.

" Стоимость наших бондов на российском рынке продолжает снижаться, ставка по вторичным торгам евробондами тоже продолжает уходить вниз. Мы торгуемся достаточно неплохо. Это все позволяет надеяться, что наши новые размещения будут ниже предыдущих, и так будет продолжаться достаточно долго", - сказал Ермолович.

Он уточнил, что белорусские гособлигации в российских рублях сейчас торгуются на уровне 7,5% годовых, евробонды – на уровне 5% годовых.

"По поводу стоимости надо рассуждать ближе к тому времени, когда мы будем выходить на рынок. Здесь многое зависит от того, в каком состоянии он будет находиться", - добавил министр, которого цитирует БелТА.

Беларусь в 2020 году планирует выходить на внешний рынок с объемом заимствований в $1,5 млрд. Часть этих средств будет привлечена за счет размещения новых евробондов Министерством финансов.

Правительство считает наиболее удачным временем для выхода на рынок заимствований первый квартал следующего года.