Последнее обновление: 19.08.2019 16:17

В Беларуси дорожает телефон и почта

В Беларуси с 28 августа 2019 года повышаются тарифы на услуги телефонной и почтовой связи, следует из постановления МАРТ №66 от 7 августа 2019 года.

Согласно документу, регулируемые тарифы на услуги телефонной связи вырастут в среднем на 8,4%.

Пересылка почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 г для физлиц подорожает с 48 до 54 копеек, с 4 до 5 копеек повышается оплата за каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли.

Для юрлиц и ИП пересылка почтовой карточки, письма и бандероли до 20 г подорожает с 40 до 45 копеек, с 3,33 до 4,17 копейки по повышается оплата за каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли.

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