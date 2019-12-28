США дали 1 месяц подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ

Государственный департамент США опубликовал в пятницу, 27 декабря, разъяснения, каким образом компании, участвующие в строительстве газопровода "Северного потока-2", не попадут под санкции США.

Работу необходимо полностью свернуть в течение 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта об оборонном бюджете страны на 2020 год, подчеркнули в ведомстве. Трамп подписал закон 20 декабря 2019 года.

Госсекретарь США Майкл Помпео в течение 60 дней подготовит отчет для Конгресса, в котором будут указаны компании, нарушающие санкции американской стороны, отмечает Госдепартамент.