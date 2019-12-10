В военный бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов

Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российской энергетики. В частности, ограничения будут введены в связи со строительством трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект документа.

«В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», — говорится в документе.

В этой же части говорится о необходимости запретить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Включение ограничений в отношении «Северного потока-2» именно в военный бюджет ранее объяснялось тем, что на разработку отдельного закона об этих санкциях требуется дополнительное время. Но его нет, так как, по мнению американских законодателей, ограничения необходимо ввести как можно быстрей, чтобы максимально затруднить завершение строительства трубопровода.

Как в начале декабря сообщало немецкое издание Bild, ограничения, о которых говорится в проекте бюджета Пентагона, могут коснуться в частности швейцарской Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей.

В свою очередь, председатель комитета сената по международным делам Джим Риш утверждал, что ограничения коснутся компаний, которые предоставляют суда для укладки труб на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря.

В США считают, что «Северный поток-2» сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России.

«Северный поток-2» — проект газопровода, проходящего по дну Балтийского моря в Германию, в том числе через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Планируется, что его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Его оператором выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2.

Газопровод «Турецкий поток» проходит по дну Черного моря. Совокупная длина трубы — 930 км, протяженность сухопутной части — 180 км. Одна из ниток предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для транзита в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой нитки завершили в апреле 2018 года, а вторая по-прежнему строится. Обе планируется запустить в 2020 году. Мощность каждой составит 15,75 млрд куб. м газа в год.