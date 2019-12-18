Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2"

Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил санкции против "Северного потока - 2". Они заложены в новый оборонный бюджет США на 2020 год. За законопроект проголосовали 88 сенаторов, против - 8.

11 декабря законопроект уже получил поддержку Палаты представителей Конгресса США. Для вступления закона в силу осталась дождаться лишь подписи Дональда Трампа. Трамп ранее уже заявил, что подпишет закон "сразу, как только он окажется на его рабочем столе", передает DW.

Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока -2 " и "Турецкого потока". В документе сказано, что санкции приняты в целях обеспечения энергетической безопасности Европы.

Эксперты отмечают, что внесение санкций против "Северного потока - 2" в оборонный бюджет США было связано с тем, что американские законодатели хотели ввести эти ограничения как можно быстрее, а на разработку закона им бы потребовалось дополнительное время.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики Германии сообщила, что меры США направлены на воспрепятствование прокладки труб в датской экономической зоне.

Многие эксперты считают, что американские санкции уже не остановят "Северный поток - 2", поскольку строительство проекта практически завершено. Они также отметили, что ограничения могут негативно сказаться на отношениях США и Германии, которая поддерживает проект.