Трамп подписал закон о санкциях против «Северного потока-2» и помощи Украине

В пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Санкции, введенные по инициативе США против строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», вступили в силу незамедлительно.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно», — говорится в заявлении Минфина США.

В законе также имеется раздел о противодействии России, предусматривающий продление военной помощи Украине на сумму $300 млн. Общий объем бюджета составил $738 млрд.