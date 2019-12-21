Последнее обновление: 21.12.2019 10:40

Трамп подписал закон о санкциях против «Северного потока-2» и помощи Украине

В пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Санкции, введенные по инициативе США против строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», вступили в силу незамедлительно.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно», — говорится в заявлении Минфина США.

В законе также имеется раздел о противодействии России, предусматривающий продление военной помощи Украине на сумму $300 млн. Общий объем бюджета составил $738 млрд.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование