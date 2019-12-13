Музыкантом Лукашенко не станет

Лукашенко сегодня признался, что под старость лет ему не выучить английский. Не светит синеокой и перспектива, что в недалеком будущем Лукашенко сколотит свой folk band и будет колесить по агрогородкам, монетизируя свою политическую известность, – музыкантом ему тоже не быть.

"Иностранный язык, английский, я уже, наверное, изучать не стану: голова забита, уже не влезет туда ничего. Это очень большой недостаток, особенно в современное время», - признался Лукашенко, отвечая на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов на вопрос, чему бы он еще хотел научиться в жизни.

«Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо - сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам - просто забыл", - констатировал он.

Вместе с тем, по его словам, он разбирается в здравоохранении, промышленности, образовании, сфере услуг.

"Речь, наверное, идет не о том, чтобы расширить свои познания, а чтобы углубить", - отметил Лукашенко.