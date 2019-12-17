Ветераны спецназа запросили у Лукашенко пресс-конференцию из-за откровений экс-бойца СОБРа

Ассоциация ветеранов спецназа войск МВД, которую возглавляет Д.Павличенко, обратилась к Лукашенко за помощью в проведении пресс-конференции после шокирующих признаний Ю.Гаравского, экс-бойца СОБРа и члена упомянутой Ассоциации.

Скан соответствующего письма к Лукашенко за подписью помощника председателя Ассоциации И.Паречина опубликовал телеграм-канал Nexta (https://t.me/nexta_tv/2705).

«…просим помочь организовать пресс-конференцию от имени Ветеранов спецподразделений внутренних войск, а также членов Ассоциации, суть которой будет направлена на защиту чести и достоинства Президента Республики Беларусь, членов Ассоциации, а также Ветеранов спецназа внутренних войск. Просим вашей резолюции для проведения данного мероприятия», - говорится в письме.

Одной из причин необходимости проведения пресс-конференции в Ассоциации назвали неполноту комментария Павличенко, опубликованного вчера в СМИ.

«Комментарий, который дал председатель Ассоциации полковник Павличенко Д.В. новостному агентству tut.by полагаем недостаточным и неразвёрнутым, а также не содержащим полноты в отношении высказанных в видео господином Гаравским соображений и предположений», - говорится в письме.

Само признание г-на Гаравского с учетом его тяжелого матположения и предстоящих президентских выборов назвали атакой на суверенитет.

«Беря во внимание тяжёлое материальное положение члена Ассоциации господина Гаравского, а также предстоящие выборы Президента Республики Беларусь, полагаем данное видео намеренной информационной атакой на суверенитет, а также честь и достоинство нашей страны...», - отмечается в письме.

В письме утверждается, что это намеренная провокация сторонних сил, «которые намеренно стараются дестабилизировать политический курс нашей страны и нашего президента, оказать давление, что в корне неприемлемо».

Пресс-конференция нужна для того, чтобы на пальцах убедить журналистов в том, что Гаравский врет ради денег и политубежища в ЕС.

«…данная акция является намеренной провокацией против нашей республики и попыткой господина Гаравского получить необходимые дотации со стороны Европейского союза, а также сил, которые заинтересованы в дестабилизации политической обстановки в нашем государстве».