Последнее обновление: 23.12.2019 18:09

ГАИ убрала мобильные датчики скорости с дорог в Беларуси

ГАИ Беларуси приняла решение убрать с дорог в Беларуси с 19 декабря все мобильные датчики скорости. Всего в стране используются 540 датчиков фотофиксации, из них мобильных - всего 57.

Об этом сообщил оператор датчиков фиксации скорости СЗАО "Безопасные дороги Беларуси", передает БелТА.

ГАИ пока не комментирует это решение, однако 19 декабря МВД РБ сообщило, что "в течение ближайшего времени сотрудники ГАИ и владельцы дорог проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости".

Данное поручение последовало после того, как Лукашенко возмутился огромным количеством штрафов за превышение скорости и потребовал навести порядок на дорогах.

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