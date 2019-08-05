Последнее обновление: 05.08.2019 13:02

Белорусское ГАИ замедлит быстрых самокатчиков

Белорусские власти утихомирят лихачей на электросамокатах старым проверенным способом – поправками в Правила дорожного движения.

Как заявил в эфире белорусского ТВ официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей, пользователь самоката, развивающего скорость до 25 км/ч, будет приравниваться к пешеходу.

Более быстрые модели самокатов будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, что потребует от пользователей наличия водительского удостоверения, техосмотра и страховки.

По словам Соловья, поправки вступят в силу уже в ближайшее время. Он не стал комментировать, как административные изменения повлияют на работающий в стране самокатный бизнес.

Но самый простой ответ самокатной отрасли лежит на поверхности: скорость самоката можно ограничить прошивкой, которую в свою очередь можно будет «взломать» специальным кодом.

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