Антимонопольное ведомство ФРГ одобрило германо-французский проект по производству танка MGCS

Федеральное ведомство по картелям одобрило планы трех производителей вооружений - Rheinmetall, KNDS и Thales - по созданию совместного предприятия в Германии.

В антимонопольном ведомстве заявили, что "предыдущие сферы деятельности Rheinmetall и KNDS в значительной степени дополняют друг друга", а потому их объединение допустимо.

Компании займутся производством боевого танка нового поколения Main Ground Combat System (MGCS), а единственными клиентами станут правительства Германии и Франции, пишут немецкие СМИ.

Целью франко-германской программы вооружений является замена основных боевых танков - немецких Leopard 2 и французских Leclerc - танками нового поколения к 2040 году.

При этом речь идет не о дальнейшем развитии существующих танков, а о "чем-то совершенно новом", сообщал ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он отметил, что использование технологий искусственного интеллекта означает "явное качественное преимущество в плане возможностей".

С начала полномасштабной войны РФ против Украины курс акций Rheinmetall - крупнейшего оборонного концерна в ФРГ - вырос в десять раз.