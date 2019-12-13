Лукашенко: При мне клановости в медицине не будет

На встрече со студентами и преподавателями медуниверситетов в пятницу, 13 декабря, Лукашенко заявил, что при нем не будет клановости в медицине.

"Клановости в медицине, пока я президент, не будет", - заявил белорусский правитель.

Ничего сенсационного в этом заявлении нет, поскольку в Беларуси не может быть клановости ни в одной из сфер деятельности до тех пор, пока в стране всем заведует только один клан.

«Меня по разным каналам информируют, что в сфере медицины есть засилье и появилась некая семейственность. Мама, папа - врачи, ребенок - врач. Это хорошо. Но плохо то, когда несколько семей - получается клан. И туда очень трудно проникнуть другим", - заявил Лукашенко.

"Я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно", - пообещал он.

Папа - президент, ребенок - президент…